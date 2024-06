Mauna Kea Technologies dévoile CellTolerance, une filiale dédiée à son programme exclusif de détection et de traitement des intolérances alimentaires

- CellTolerance™ est un programme unique, validé scientifiquement et conçu par des médecins et des diététiciens

- Des données récentes présentées lors de la Digestive Disease Week 2024 renforcent la valeur clinique du programme pour les patients

- Ouverture de discussions avec des réseaux de cliniques afin d'établir des partenariats stratégiques en vue d'une expansion rapide sur un marché estimé à 1,5 Md de dollars

- Développement d’outils digitaux et de bases de données multi-échelles inédites permettant de concevoir des solutions d'IA pour les entreprises pharmaceutiques et de nutrition



Paris et Boston, le 26 juin 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), dévoile sa nouvelle filiale CellTolerance , entièrement dédiée à son programme unique pour la détection et le traitement des intolérances alimentaires associées au syndrome de l'intestin irritable (SII ou Irritable Bowel Syndrome - IBS en anglais).