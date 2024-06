Mauna Kea Technologies : Création de la filiale Celltolerance

Une filiale dédiée à la détection et aux traitements des allergies alimentaires

Mauna Kea Technologies a lancé une nouvelle filiale, CellTolerance , dédiée à la détection et au traitement des intolérances alimentaires associées au syndrome de l'intestin irritable (SII). Cette initiative, basée sur des années de recherche et validée par des données présentées à la Digestive Disease Week 2024, vise à révolutionner la gestion des intolérances alimentaires en combinant science avancée et applications cliniques pratiques. CellTolerance utilise une approche unique incluant des suivis alimentaires personnalisés, la visualisation en direct des réactions cellulaires de la barrière intestinale, et des régimes d'élimination supervisés.

La détection et le traitement des intolérances alimentaires est un des principaux leviers de croissance de Mauna Kea Technologies. Avec cette nouvelle structure, la société matérialise ses ambitions dans l’IBS et pourrait également trouver de nouvelles sources de financement via des fonds de capital-risque. Nous restons ainsi positifs sur le dossier et maintenons notre objetif de cours à 0,71€ ( upside de +82%).