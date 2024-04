Mauna Kea Technologies conclut un accord de restructuration de son contrat de prêt existant avec la Banque Européenne d'Investissement

- Renouvellement de la confiance de la BEI envers Mauna Kea qui prolonge son soutien jusqu'en 2029

- Échéances finales des prêts reportées de 4 ans à 2028 et 2029

- Alignement des échéances des prêts avec la trajectoire de rentabilité et de génération de flux de trésorerie du Groupe

- Horizon de trésorerie jusqu'au premier trimestre 2025



Paris et Boston, le 24 avril 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la signature d'un accord de restructuration de 21,3 millions d'euros d'encours de dettes liés au contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).