Mauna Kea Technologies : Cellvizio® désormais recommandé dans la nouvelle directive technique de la European Society of Gastrointestinal Endoscopy pour le diagnostic des kystes pancréatiques

L'ESGE, principale société européenne d’endoscopie, reconnaît Cellvizio® comme un outil clé pour améliorer l’exactitude du diagnostic des kystes pancréatiques, marquant une avancée majeure vers une adoption commerciale plus large.



Paris et Boston, le 3 mars 2025 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui que la Société européenne d'endoscopie gastro-intestinale (ESGE, European Society of Gastrointestinal Endoscopy) a émis une recommandation en faveur de l'utilisation de l'endomicroscopie confocale laser par aiguille (nCLE) avec Cellvizio® pour la caractérisation des lésions kystiques du pancréas (LKP) [1]. Cette distinction souligne le potentiel de la nCLE pour améliorer la précision des diagnostics de kystes pancréatiques dans les centres disposant de l’expertise adéquate, favorisant son intégration en tant que pratique clinique standard.



[1] : https://www.esge.com/endoscopic-ultrasound-guided-tissue-sampling-esge-technical-review