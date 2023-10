Mauna Kea Technologies annonce une croissance de son chiffre d’affaires de 74% sur les 9 premiers mois de 2023

- Solide performance grâce aux revenus de partenariats et à la croissance aux États-Unis

- Hausse de 40% des revenus en PPU aux États-Unis au 3e trimestre

- Forte convergence entre les résultats cliniques en cours et à venir et les partenariats stratégiques potentiels



Paris et Boston, le 19 octobre 2023 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'année 2023, clos le 30 septembre 2023.



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par e-mail à maunakea@newcap.eu.