MAUNA KEA TECHNOLOGIES annonce une augmentation de capital d'environ 12,5 millions d'euros réservée à deux investisseurs

Cette opération par émission d'ABSA permet à la Société de sécuriser son financement jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022



Paris et Boston, 20 Septembre, 2021 - 07h30 CEST - Mauna Kea Technologies (FR0010609263 : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille ("pCLE" et "nCLE"), annonce aujourd'hui une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs, pour un montant total (y compris la prime d'émission) d'environ 12,5 millions d'euros.



« Nous sommes fiers d'annoncer la réalisation de cette augmentation de capital avec ces investisseurs renommés du secteur de la santé », a déclaré Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Ces investissements fournissent les capitaux qui nous permettront de poursuivre nos initiatives dans des secteurs stratégiques, y compris le développement de Cellvizio®, notre plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, et notre objectif d'améliorer les soins aux patients dans les années à venir ».