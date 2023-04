Mauna Kea Technologies annonce un chiffre d’affaires de 4,2 M€ au 1er trimestre 2023, en hausse de 121% par rapport à 2022

Reconnaissance des premiers revenus issus de la Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical



Paris et Boston, le 20 avril 2023 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui ses ventes du 1er trimestre 2023, clos le 31 mars 2023.



Le chiffre d'affaires total s’est élevé à 4 168 K€ au premier trimestre 2023, en hausse de 121% par rapport à la même période en 2022, bénéficiant de la reconnaissance des premiers revenus de redevance de licence et technologie liés à la Joint Venture avec Tasly Pharmaceutical. Les revenus issus de la Joint Venture s’élèvent à 2,8 M€ (3,0 M USD ) au cours du trimestre écoulé, ils sont composés d’une partie non récurrente de 2,3 M€ ($2,5 M USD1) et d’une partie récurrente de 0,5 M€ (0,54 M USD1) par trimestre jusqu’à la fin de l’exercice 2025, ce revenu étant déjà intégralement sécurisé.



Prochains évènements :

- Assemblée générale, le 2 juin 2023

- Publication financière : chiffre d’affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2023, le 20 juillet 2023, après clôture des marchés



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par e-mail à maunakea@newcap.eu.