Mauna Kea Technologies annonce son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019

Chiffre d'affaires de l'année 2019 en hausse de 10%

Ventes cliniques en augmentation de 27%, grâce à une croissance de 89% des ventes de consommables « pay-per-use »



Ventes du quatrième trimestre en baisse de 20%

Ventes cliniques du quatrième trimestre en baisse de 18%, malgré une augmentation de 29% des ventes de consommables qui n'ont que partiellement compensé la baisse attendue des ventes de systèmes aux États-Unis par rapport à 2018



Paris et Boston, 29 janvier, 2020 - 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2019.



Résumé des ventes pour l'année 2019

o Le chiffre d'affaires total pour l'année 2019 a augmenté de 0,7 million d'euros, soit 10% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,4 millions d'euros :

o les ventes cliniques pour l'ensemble de l'année 2019 ont augmenté de 1,5 million d'euros, soit 27% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,2 millions d'euros. Les ventes cliniques représentent 96% des ventes totales, contre 83% pour l'année 2018



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à maunakea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.