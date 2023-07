Mauna Kea Technologies annonce son chiffre d’affaires pour le 2ème trimestre et le 1er semestre 2023

Paris et Boston, le 20 juillet 2023 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2023.



Faits marquants :

o Chiffre d'affaires T2 2023 : croissance de 77% soutenue par les ventes aux États-Unis et par les revenus de licence issus de la JV avec Tasly Pharmaceutical

o PPU (« pay-per-use ») : accélération de la croissance à 50%, bénéficiant d’une utilisation accrue et de nouveaux utilisateurs

o Développement clinique : activité toujours dynamique avec notamment une nouvelle étude aux

États-Unis sur le cancer du poumon à la Mayo Clinic de Jacksonville et Rochester

o Partenariats stratégiques : augmentation du pipeline reflétant le rôle croissant de l'imagerie avancée en oncologie interventionnelle de Cellvizio dans les nouveaux traitements





Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par e-mail à maunakea@newcap.eu.