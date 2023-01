Mauna Kea Technologies annonce ses ventes pour le quatrième trimestre et l’année 2022

- Ventes du T4 2022 et de l'année 2022 conformes aux attentes, à respectivement 2,7 M€ et 7,5 M€

- Maintien du niveau d’activité aux Etats-Unis à 4,2 M€ en 2022 malgré des équipes commerciales réduites de 60% suite au repositionnement stratégique

- Réception en janvier 2023 d’un paiement de 6,5 M USD (6 M€) de la Joint-Venture avec Tasly



Paris et Boston, le 26 janvier 2023 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui ses ventes du quatrième trimestre et de l’année 2022 [1].



« L’année 2022 a été en tout point conforme à nos attentes dans le cadre du repositionnement stratégique annoncé en décembre 2021. Malgré la nécessité de prendre de nombreuses décisions difficiles, je suis fier de la façon dont les équipes ont fait face et de leur engagement en faveur du succès à long terme de Mauna Kea [...]», a déclaré Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies.



[1] Le chiffre d’affaires publié à ce jour concerne uniquement les ventes de consommables, de systèmes et de services.