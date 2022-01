Mauna Kea Technologies annonce ses ventes pour le quatrième trimestre et l'année 2021

Les ventes 2021 ont augmenté de 18% vs. 2020 pour atteindre 7,7 millions d'euros



" Pour l'ensemble de l'année, les ventes mondiales ont augmenté de +18% par rapport à l'année précédente, malgré les effets imprévisibles de la pandémie du COVID-19 sur le secteur de la santé. Notre solide base installée d'utilisateurs aux États-Unis nous a permis d'atteindre une croissance des ventes de +17% dans cette région, malgré les retards dans les procédures électives et les ventes de capital associés à la pandémie. En Asie, qui a fonctionné dans un isolement total, nous avons enregistré une baisse modeste de -11% des ventes. En Europe, l'accent mis sur les kystes pancréatiques et les applications liées aux allergies alimentaires a permis une croissance des ventes de +66% d'une année sur l'autre, retrouvant presque les niveaux d'avant la pandémie", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur général par intérim de Mauna Kea Technologies. " Les efforts déployés pour établir une base d'utilisateurs américains engagés au cours des trois dernières années, combinés à notre repositionnement stratégique et le plan d'exploitation associé avec des ressources optimisées, nous donnent une bien meilleure visibilité. Nous sommes impatients d'exécuter notre nouveau plan stratégique et d'informer régulièrement nos investisseurs de nos avancées."