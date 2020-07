MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE SES VENTES DU SECOND TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2020

- Premier semestre 2020 : baisse des ventes totales (-47%) ; recul des ventes aux États-Unis (-19%)

- Ventes totales du deuxième trimestre en repli de 72% ; ventes aux États-Unis en baisse de 47%

- Disponibilités financières suffisantes pour une visibilité jusqu'au troisième trimestre 2021



"Comme prévu, les tendances du deuxième trimestre en matière de procédure et de ventes sur nos principaux marchés commerciaux à travers le monde ont été considérablement affectées par la crise mondiale provoquée par le COVI-19", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "Nous avons enregistré une baisse des ventes de 1,6 million d'euros, soit -72% d'une année sur l'autre, au deuxième trimestre, la moitié de la baisse provenant de la diminution des ventes de systèmes et l'autre moitié de la diminution de la demande de consommables. Bien que nous ne soyons pas satisfaits de la baisse des ventes totales d'une année sur l'autre au deuxième trimestre, nous sommes encouragés par le fait que nous avons constaté une nette amélioration de nos tendances commerciales sous-jacentes au cours du deuxième trimestre, avec la levée des restrictions et la réouverture de certains établissements; en particulier, nous avons vu le volume des procédures aux Etats-Unis revenir aux niveaux d'avant la période COVID au mois de juin."