Mauna Kea Technologies annonce ses résultats pour l'année 2023 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

- Chiffre d'affaires de l'année 2023 en hausse de 42% à 10,5 M€

- Résultat opérationnel positif de 1,2 M€

- Croissance de 47% au T1 2024 du volume de PPU aux Etats-Unis

- Amélioration du profil financier avec l'investissement stratégique récent de Telix et la restructuration du prêt BEI

- Objectif de croissance des ventes supérieure à 20% en 2024, hors revenus de licences



Webcast aujourd'hui à 18h00 (en français) - lien d'inscription : https://app.livestorm.co/p/8a3f3f1e-97b7-4476-b650-3e903d3b9302



Paris et Boston le 25 avril 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l'année 2023 et son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024.