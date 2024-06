Mauna Kea Technologies annonce les résultats de son Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2024

- Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées



Paris et Boston, le 7 juin 2024 – 08h00 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), a tenu son Assemblée Générale Mixte le 6 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Sacha Loiseau, Président-Directeur Général.

Avec un quorum de 44,2%, l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, en particulier, l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, le renouvellement du mandat des administrateurs, ainsi que les délégations accordées au Conseil d’administration en matière financière. La 26ème résolution, relative à la délégation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital avec suppresssion du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, présentée mais non agréée par le Conseil d’administration, a été rejetée.



Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions est disponible sur le site Internet de la Société.