Mauna Kea Technologies annonce le transfert de ses titres sur Euronext Growth effectif le 8 août 2023

Paris et Boston, le 4 août 2023 - 08h00 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce que le transfert de la cotation de ses actions ordinaires du marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 8 août 2023.



La demande d’admission des actions ordinaires Mauna Kea Technologies sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d’Euronext réunie le 3 août 2023.



