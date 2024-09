Mauna Kea Technologies annonce le soutien de l'American Foregut Society pour obtenir la couverture du Cellvizio® par les organismes payeurs

- Une lettre officielle demande la prise en charge du Cellvizio et de ses codes CPT de catégorie I afin d'améliorer considérablement la détection précoce du cancer de l'œsophage

- La prévalence du cancer de l'œsophage a augmenté de plus de 600% [1] au cours des deux dernières décennies, suscitant de vives inquiétudes chez les gastro-entérologues et les chirurgiens de l'œsophage



Paris et Boston, le 10 septembre 2024 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que l'American Foregut Society (AFS), une importante société savante de gastro-entérologues et de chirurgiens œuvrant à l'amélioration des soins pour les patients atteints de diverses pathologies, dont les maladies de l'œsophage, a officiellement sollicité les organismes d'assurance maladie pour la mise à jour de leurs politiques de couverture médicale afin d'y inclure le Cellvizio et l'endomicroscopie confocale laser (CLE).



[1] Hang, Thuy-Van P., et al. “The Epidemiology of Esophageal Adenocarcinoma in the United States: Presidential Poster Award: 333.” The American Journal of Gastroenterology, vol. 113, no. Supplement, Wolters Kluwer Health Medical Research, Lippincott Williams & Wilkins, 2018, pp. S185–S186.