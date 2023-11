Mauna Kea Technologies annonce le recrutement du premier patient dans le cadre de l'étude clinique CLEVER sur le cancer du poumon périphérique

Paris et Boston, le 2 novembre 2023 – 8h00 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui le recrutement du premier patient dans le cadre de l'essai randomisé contrôlé (RCT) multicentrique intitulé « Confocal Laser Endomicroscopy VERification » (CLEVER, NCT06079970) , en collaboration avec l’Amsterdam University Medical Centers (UMC) pour le diagnostic et la prise en charge des lésions pulmonaires périphériques. Dans le cadre de cette étude, plus de 200 patients seront recrutés sur 7 sites en Europe et aux Etats-Unis d’ici la fin du 2ème trimestre 2025.



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par e-mail à maunakea@newcap.eu.