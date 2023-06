Mauna Kea Technologies annonce le recrutement du premier patient dans le cadre d’un essai clinique multicentrique sur le cancer du poumon combinant Ion® et Cellvizio®

Paris et Boston, le 1er juin 2023 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui l’initiation du recrutement des patients dans le cadre d'une étude clinique prospective, randomisée, à deux bras et multicentrique, sponsorisée par Mayo Clinic et soutenue financièrement par Mauna Kea Technologies.



« Les défis auxquels sont confrontés les pneumologues interventionnels vont au-delà du guidage de l'aiguille dans la lésion », a déclaré Sacha Loiseau, Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies. « Une fois dans la lésion, il est encore plus important d'obtenir un échantillon diagnostique, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs tels que la taille, la position et l'hétérogénéité de la lésion. La combinaison de Cellvizio et de la plateforme robotisée Ion d’Intuitive pourrait améliorer de manière significative la façon dont les médecins accèdent aux petites lésions périphériques difficiles d'accès et les échantillonnent, créant ainsi un impact profond sur la santé et le traitement patients. »