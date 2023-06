Mauna Kea Technologies annonce le lancement du transfert de cotation de ses actions vers Euronext Growth Paris

Paris et Boston, le 8 juin 2023 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille (p/nCLE), annonce que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires, réunie le 2 juin 2023, a approuvé, conformément aux dispositions de l’article L. 421-14 du Code de commerce, le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment C, vers le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation. Par ailleurs, le Conseil d’administration qui s’est tenu suite à l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023 a décidé de mettre en œuvre ce transfert. Sous réserve de l’accord d’Euronext Paris, la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris s’effectuera dans le cadre d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d’actions nouvelles.



