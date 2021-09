Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un contrat de collaboration pour une étude clinique avec la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson

Paris et Boston, 20 Septembre, 2021 - 07h30 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) (la « Société ») inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille ("pCLE" et "nCLE"), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un nouveau contrat de collaboration de recherche avec la Lung Cancer Initiative ("LCI") de Johnson & Johnson1 pour faire avancer la validation du Cellvizio comme outil de guidage de la biopsie en temps réel pendant la navigation bronchoscopique robotisée, afin de réduire potentiellement le taux d'échec des biopsies transbronchiques des cancers pulmonaires périphériques.



"Nous sommes heureux d'annoncer cette importante étude clinique et cet accord élargi dans le cadre de notre collaboration avec la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. "Nous sommes également satisfaits des progrès accomplis dans notre collaboration stratégique avec LCI et de l'impact potentiel de l'imagerie cellulaire in vivo en temps réel avec Cellvizio, combinée à la plateforme Monarch, notamment en ce qui concerne l'utilisation de Cellvizio pour la confirmation en temps réel du positionnement de l'aiguille dans la lésion lors des procédures bronchoscopiques robotisées."