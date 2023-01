Mauna Kea Technologies annonce la publication des résultats de la première étude clinique sur l'homme combinant la bronchoscopie assistée par robot et l'endomicroscopie laser confocale par aiguille pour le cancer du poumon

Les résultats ont été publiés dans Respirology et apportent des preuves supplémentaires que Cellvizio est une technologie complémentaire essentielle à la bronchoscopie assistée par robot, qui pourrait avoir un impact sur la prise en charge et améliorer les résultats chez les patients atteints de cancer du poumon.



Paris et Boston, le 12 janvier, 2023 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que les résultats de la première étude clinique chez l'homme combinant la nCLE et la bronchoscopie assistée par robot (Clinicaltrials.gov : NCT04441749) ont été publiés dans la revue internationale à comité de lecture Respirology .



« Ces résultats soutiennent le potentiel du nCLE pour réduire le taux actuel de ciblages ratés, pour améliorer le rendement diagnostique et ainsi éviter les faux négatifs lors des évaluations bronchoscopiques des nodules pulmonaires. Nous sommes impatients d'élargir l'adoption du Cellvizio dans la communauté de la pneumologie interventionnelle », a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Président Directeur Général de Mauna Kea Technologies.



