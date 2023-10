Mauna Kea Technologies annonce la publication de résultats positifs dans le cadre d'un essai randomisé contrôlé dans le domaine des pneumopathies interstitielles diffuses

- L'endomicroscopie confocale laser avec Cellvizio s'est avérée supérieure à la fluoroscopie à rayons X pour le guidage de la cryobiopsie transbronchique, ce qui ouvre des perspectives inédites pour le diagnostic des pneumopathies interstitielles diffuses



Paris et Boston, le 17 octobre 2023 - 8h00 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la publication dans la revue à comité de lecture Respiration des résultats positifs issus d’un large essai randomisé contrôlé qui démontrent que Cellvizio est plus précis et sûr pour le guidage de la cryobiopsie transbronchique que la fluoroscopie, permettant un diagnostic amélioré des pneumopathies interstitielles diffuses (ILD en anglais, Interstitial Lung Disease).



