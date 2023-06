Mauna Kea Technologies annonce la nomination de Côme de La Tour du Pin en tant que Directeur financier

Paris et Boston, le 13 juin 2023 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la nomination de M. Côme de La Tour du Pin en tant que Directeur financier et membre du Comité exécutif.



Sacha Loiseau, Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies, déclare : « Je suis ravi d'accueillir Côme en tant que Directeur financier. La nomination de Côme, conjuguée à l'arrivée récente de Nathalie Lecoq en tant que Directrice générale adjointe, démontre l'attrait de la Société pour des profils expérimentés de très haut niveau. [...] »



Sacha Loiseau et Côme de La Tour du Pin participeront au forum investisseurs organisée par Portzamparc le 20 juin 2023.



