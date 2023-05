Mauna Kea Technologies annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance limitée à un maximum de 11,4% du capital

Paris et Boston, le 31 mai 2023 – 18h30 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance sous la forme d’un PACEO limité à un maximum de 11,4% du capital, comme annoncé lors de la publication des résultats annuels 2022.



Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, déclare : « Notre partenariat avec Tasly Pharmaceutical se déroule comme prévu, une étape importante ayant été franchie aujourd’hui avec la réception de 2,5 millions de dollars supplémentaires de la part de la Joint-Venture. Au-delà de cette collaboration et de la dynamique commerciale constatée au 1er trimestre 2023, il est important de maintenir une gestion financière rigoureuse et de sécuriser la visibilité financière de la Société. Cette ligne de financement, volontairement limitée à un maximum de 11,4% du capital, peut être suspendue à tout moment par la Société en fonction de ses besoins réels. Nous réitérons ici une opération déjà réalisée avec succès dans le passé aux cotés de Vester Finance, ce qui témoigne de notre confiance dans la qualité et l’adaptabilité de son exécution »