Mauna Kea Technologies annonce l’ouverture du premier centre d'excellence en Italie pour l'utilisation du Cellvizio® dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez l'adulte

- L'Italie devient le troisième pays à lancer un centre d'excellence Cellvizio, après l'Institut Metrodora aux États-Unis et plusieurs autres centres en Allemagne

- Une nouvelle étape déterminante dans le cadre d’une stratégie globale de déploiement de centres pour le programme d'intolérance alimentaire avec Cellvizio dans des pays clés



Paris et Boston, le 2 avril 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui l'ouverture du premier centre d'excellence italien pour l'utilisation du Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez les patients adultes souffrant du syndrome de l'intestin irritable (IBS). Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) est désormais utilisé par le Dr. Alberto Larghi, gastro-entérologue renommé, à l'hôpital international UPMC Salvator Mundi de Rome, en Italie.