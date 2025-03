Mauna Kea Technologies annonce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour restructurer son passif

- La démarche vise à optimiser la structure financière de la Société pour l’adapter aux exigences de son développement futur



- La procédure offrira également un cadre protecteur favorable à l’avancée des discussions en cours avec des partenaires stratégiques et financiers



- Le passif antérieur à la procédure de la Société est gelé durant cette procédure



Paris et Boston, le 31 mars 2025 – 19h00 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui que le Tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde compte tenu de sa situation financière. L’horizon financier de la Société est actuellement assuré jusqu’à fin juin 2025.



Cette démarche s’inscrit dans une volonté proactive de la direction de Mauna Kea Technologies de créer les conditions les plus favorables à la réussite de sa transformation et de maximiser la valeur unique de sa technologie. Durant cette période d’observation, la Société poursuivra ses activités sous la protection juridique offerte par la procédure, tout en bénéficiant de conditions plus favorables pour conclure ses négociations stratégiques et financières. À ce titre, le passif antérieur à la procédure de la Société est gelé durant la durée de la procédure.