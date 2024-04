Mauna Kea Technologies annonce l'ouverture d’un centre d'excellence français pour l'utilisation du Cellvizio® dans le diagnostic du cancer du poumon

Paris, Boston le 29 avril 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui l'ouverture d’un centre d'excellence français pour l'utilisation du Cellvizio dans le diagnostic du cancer du poumon. La procédure Cellvizio est désormais réalisée en préopératoire par le Professeur Stéphane Renaud, MD, PhD, chirurgien thoracique de référence au Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy.

Cette initiative fait partie d'un plan d'expansion stratégique mondial visant à établir des centres d'excellence dans des indications cliniques établies et émergentes dans plusieurs pays.



« Compte tenu des programmes de dépistage du cancer du poumon à venir en Europe, il faut s’attendre à une croissance exponentielle des examens bronchoscopiques des patients présentant des nodules périphériques difficiles à atteindre, susceptibles d'entraîner des faux négatifs, et donc des procédures et des coûts supplémentaires inutiles. L’utilisation du Cellvizio est un complément essentiel à la bronchoscopie pour améliorer la capacité du médecin à placer avec précision les outils de biopsie dans les lésions et améliorer le rendement diagnostique global", a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies.