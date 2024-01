Mauna Kea Technologies annonce l’organisation d’une visioconférence sur les actualités et perspectives du Groupe

Paris, le 29 janvier 2024 – 08h00 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce l’organisation d’une visioconférence le Jeudi 1er février 2024 à 18h00.



Lien d'inscription : https://app.livestorm.co/p/9ee10ae5-492d-499c-b8f5-ef41b90a1c80



Cette visioconférence sera l’occasion de faire le point sur les actualités et les perspectives de Mauna Kea Technologies et d’échanger avec l’équipe de direction.



Pour participer à cette visioconférence, veuillez-vous inscrire avant le jeudi 1er février 2024. Les informations de connexion à la visioconférence seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.



Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions par e-mail à : investors@maunakeatech.com