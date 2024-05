Mauna Kea Technologies annonce 9 présentations démontrant la valeur clinique du Cellvizio® lors de la Digestive Disease Week® 2024

L'IA, le cancer du pancréas et l'intolérance alimentaire seront au cœur des nombreux abstracts présentés sur le Cellvizio lors du plus grand congrès mondial de gastro-entérologie



Paris, Boston le 6 mai 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par

minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui qu’il y aura 9 présentations relatives au Cellvizio® à la conférence Digestive Disease Week® (DDW), qui se tiendra du 18 au 21 mai 2024 à Washington, DC. Ces abstracts portent sur l'intelligence artificielle, les lésions kystiques pancréatiques et le cancer du pancréas, l'intolérance alimentaire et d'autres troubles gastro-intestinaux. Les études et les présentations mettent en évidence la façon dont l'utilisation de Cellvizio® a un impact positif sur la prise en charge et

les soins des patients.



« Chaque année, DDW rassemble toute la communauté médicale spécialisée en gastro-entérologie, et nous sommes fiers de présenter un tel nombre d'abstracts et de données scientifiques indépendantes sur le Cellvizio, en particulier dans le domaine en plein essor de l'intelligence artificielle », a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies.