Mauna Kea Technologies annonce 5 communications soulignant la valeur clinique du Cellvizio® en pneumologie interventionnelle au congrès international de la Société Respiratoire Européenne (ERS) 2021

Une nouvelle validation de Cellvizio en tant que technologie complémentaire à la bronchoscopie manuelle et robotique, pouvant avoir un impact sur la prise en charge des patients et améliorer les résultats dans de multiples indications en pneumologie.



Paris et Boston, 4 Octobre, 2021 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que 5 communications en faveur du Cellvizio® ont été présentées au Congrès International 2021 de la European Respiratory Society (ERS), qui s’est tenue du 5 au 8 Septembre. Ces communications sont axées sur la sécurité, la faisabilité et l'efficacité du Cellvizio lorsqu'il est utilisé durant une bronchoscopie manuelle et robotisée, soit pour positionner l'aiguille transbronchique dans les lésions pulmonaires périphériques afin d’améliorer le ciblage des biopsies et ainsi réduire le taux de biopsies non contributives, soit pour détecter des changements fibrotiques in vivo chez les patients diagnostiqués avec la COVID-19.