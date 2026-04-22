Mauna Kea Technologies affiche bénéfice net FY25 à 10,8 millions €; ventes augmentent à 8,2 millions € (+7%)

* Mauna Kea Technologies bascule dans le vert en 2025 avec un bénéfice net de 10,8 millions EUR, sous l’effet d’un produit financier non récurrent de 21,3 millions EUR lié aux abandons de créances obtenus dans le cadre du plan de sauvegarde. * Chiffre d’affaires en hausse de 7% à 8,2 millions EUR, porté principalement par les États-Unis, dont les ventes progressent de 38% à 4,5 millions EUR à changes constants. * EBITDA ajusté s’améliore de 24% à -3 millions EUR, tandis que la dette financière totale est ramenée à 12 millions EUR après une réduction d’environ 27 millions EUR. * Au 31 décembre 2025, la trésorerie atteint 5 millions EUR, donnant une visibilité financière jusqu’au début du T2 2027. * Début 2026, les ventes cœur de produits au T1 grimpent à 1,5 million EUR (+57%) ; Mauna Kea vise une montée en puissance aux États-Unis, une réaccélération à l’international et le maintien de sa trajectoire vers la rentabilité. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mauna Kea Technologies SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260422230924) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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