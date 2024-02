Mauna Kea Technologies accueille Benoît Chardon en tant que Senior Advisor pour développer son activité dans le domaine du syndrome de l’intestin irritable et des intolérances alimentaires

Paris et Boston, le 7 février 2024 – 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui la nomination de Benoît Chardon en tant que Senior Advisor pour développer son activité de diagnostic des intolérances alimentaires à l'aide du Cellvizio chez les patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable (ou IBS, Irritable Bowel Syndrome en anglais).



M. Chardon est un expert reconnu en marketing et en commercialisation avec une longue et fructueuse expérience dans le lancement et l'expansion de nouvelles catégories de produits dans le domaine de la santé et du bien-être, à l’instar de CoolSculpting® (racheté par Allergan, désormais filiale d'AbbVie, pour 2,5 milliards de dollars) et FILORGA (racheté par Colgate Palmolive pour 1,5 milliard d’euros).