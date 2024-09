Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mauna Kea: s'envole après des résultats cliniques positifs information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Le titre Mauna Kea s'envole ce matin de plus de 12% après l'annonce des résultats cliniques positifs inédits dans le cancer du poumon obtenus grâce au Cellvizio.



Une récente étude clinique publiée dans Journal of Thoracic Disease démontre l'efficacité de la combinaison du Cellvizio et de la Bronchoscopie à Navigation Electromagnétique pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du poumon.



Avec une sensibilité de 96,43% et une spécificité de 100% dans la caractérisation des tumeurs malignes, Cellvizio a permis un meilleur rendement diagnostique et un ciblage des nodules sans irradiation pour la résection chirurgicale.



'Les résultats soulignent le potentiel de la nCLE pour identifier rapidement et précisément les lésions malignes tout en minimisant les risques associés aux méthodes de diagnostic traditionnelles, y compris les radiations ionisantes' indique le groupe.



Le Professeur Stéphane Renaud, chirurgien thoracique au CHU de Nancy et investigateur principal de l'étude, a déclaré : ' Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de cette étude, qui mettent en évidence la grande valeur diagnostique de l'endomicroscopie par aiguille en combinaison avec la bronchoscopie par navigation électromagnétique et sa capacité à améliorer la planification de notre traitement et à minimiser les risques pour le patient'.



'Grâce à une meilleure capacité à cibler nos biopsies, nous avons également pu obtenir du matériel tissulaire essentiel pour l'analyse moléculaire et génomique, ce qui est fondamental pour orienter les stratégies en immunothérapie. Cette combinaison de technologies jouera certainement un rôle clé dans la lutte contre le cancer du poumon à l'avenir. '





