Mauna Kea: pertes creusées en 2024, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Mauna Kea fait état d'un chiffre d'affaires en net repli et d'un creusement de ses pertes en 2024, une année que le fabricant de dispositifs médicaux qualifie de 'probablement la période la plus difficile' de son histoire.



L'inventeur du Cellvizio, un système d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, indique que son chiffre d'affaires s'est établi à 7,7 millions d'euros l'an dernier, en baisse de 27% par rapport à l'année précédente.



Dans un communiqué, le groupe explique que l'explique a été marqué par l'absence totale de commandes et de paiements de la part de sa coentreprise chinoise et par des réductions de remboursement aux Etats-Unis.



Mauna Kea a essuyé en conséquence une perte d'exploitation de 6,1 millions d'euros en 2024, tandis que sa perte nette s'est montée à 10,4 millions d'euros, contre une perte de 3,7 millions en 2023.



Dans un communiqué, la société souligne que la procédure de sauvegarde qu'elle a engagée lui a permis d'amorcer des discussions 'constructives' avec ses créanciers et partenaires stratégiques.



Mauna Kea ajoute être actuellement en phase de négociation exclusive en vue d'un accord de licence avec un partenaire stratégique 'majeur'.



S'agissant de son financement, l'entreprise dit avoir allongé jusqu'en juillet 2025 son horizon de trésorerie grâce au renouvellement de son PACEO (programme d'augmentation de capital par exercice d'options) avec Vester Finance, un partenaire historique.



A la Bourse de Paris, l'action chutait de plus de 14% suite à toutes ces annonces, ce qui porte à plus de 51% son repli depuis le début de l'année.





