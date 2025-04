Mauna Kea: ouverture d'une procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - Mauna Kea dévisse mardi à la Bourse de Paris, au lendemain de l'annonce de son placement en procédure de sauvegarde, une décision ayant pour objectif de lui permettre de restructurer sa dette.



A 11h00, le titre du fabricant de dispositifs médicaux dégringole de 27%, soit la deuxième plus mauvaise performance du marché parisien derrière McPhy Energy, un autre groupe en difficulté.



L'inventeur du Cellvizio, une plateforme d'endomicroscopie laser, a annoncé hier soir que le Tribunal des activités économiques de Paris avait fait droit à sa demande compte tenu de sa situation financière tendue, caractérisée par un horizon financier actuellement limité jusqu'à la fin juin 2025.



Durant cette période d'observation, la société pourra poursuivre ses activités sous la protection juridique offerte par la procédure, tout en bénéficiant de conditions plus favorables pour conclure ses négociations stratégiques et financières.



Dans ce contexte, Mauna Kea prévoit de finaliser les discussions en cours avec plusieurs partenaires stratégiques ainsi que des investisseurs financiers de long terme.



En parallèle, l'entreprise compte engager des négociations avec ses créanciers en vue de parvenir à une structure financière équilibrée, en réduisant son endettement et en sécurisant les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique vers la rentabilité.



A ce jour, l'endettement de la société s'élève à 36 millions d'euros, dont 31 millions d'euros de dettes bancaires.



La procédure de sauvegarde pourrait durer jusqu'à douze mois.



Mauna Kea a par ailleurs annoncé être entré en négociation exclusive pour un accord de licence du Cellvizio pour un large domaine thérapeutique avec un acteur majeur du secteur dans le cadre de sa stratégie visant à monétiser ses actifs technologiques.





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES 0,1128 EUR Euronext Paris -33,25%