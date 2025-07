Mauna Kea: obtient un 14e brevet lié à l'IA aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 18:15









Mauna Kea Technologies annonce l'obtention de son 14e brevet américain, portant sur l'amélioration en temps réel des images d'endomicroscopie confocale laser (CLE) grâce à l'intelligence artificielle (IA).



Ce brevet renforce l'interface cognitive entre le médecin et la machine, au coeur de la plateforme Cellvizio, et consolide la stratégie de l'entreprise dans le domaine de l'IA appliquée à l'imagerie médicale.



Cette avancée s'inscrit dans le prolongement de récents progrès, notamment dans la stratification du risque des lésions kystiques pancréatiques.



Sacha Loiseau, le directeur de Mauna Kea, assure que cette technologie fait de Cellvizio 'une plateforme encore plus puissante et intuitive' pour l'ensemble de l'écosystème de recherche et développement en IA.

































