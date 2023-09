Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea: 1200 procédures Cellvizio accomplies à l'EIH information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce que l'Institut d'Endoscopie d'Hawaï (EIH) a accompli plus de 1200 procédures Cellvizio pour le diagnostic et le traitement interventionnel de maladies gastriques, pathologies qui peuvent conduire à un cancer de l'estomac.



L'EIH, qui a adopté le Cellvizio en janvier 2020, est membre de Covenant Physician Partners, un réseau d'établissements et de médecins qui exploite plus de 85 centres de soins de santé de premier plan à travers les États-Unis.





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES Euronext Paris 0.00%