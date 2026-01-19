 Aller au contenu principal
Matthieu Mallédant nommé au conseil d'administration de Kerlink
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 08:17

Kerlink, société spécialisée dans les solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), annonce la nomination de Matthieu Mallédant au sein de son conseil d'administration, en remplacement de Robert Frati.

Selon Kerlink, ce dirigeant chevronné et conseiller stratégique "s'est forgé une réputation solide dans la transformation d'organisations en difficulté en entreprises performantes et rentables", son travail ayant été récompensé par plusieurs distinctions.

Matthieu Mallédant a siégé au conseil d'administration de la French Tech Rennes, est fondateur de French Care et mentor actif auprès de jeunes entrepreneurs, senior advisor auprès d'ETI et strategic advisor dans un grand groupe.

"Son expérience dans le développement d'entreprises, l'intégration d'acquisitions et le retour à la performance dans des contextes difficiles renforcera la vision du conseil à un moment clé pour Kerlink", d'après son CEO William Gouesbet.

Valeurs associées

KERLINK
1,1350 EUR Euronext Paris 0,00%
