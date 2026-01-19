Matthieu Mallédant nommé au conseil d'administration de Kerlink
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 08:17
Selon Kerlink, ce dirigeant chevronné et conseiller stratégique "s'est forgé une réputation solide dans la transformation d'organisations en difficulté en entreprises performantes et rentables", son travail ayant été récompensé par plusieurs distinctions.
Matthieu Mallédant a siégé au conseil d'administration de la French Tech Rennes, est fondateur de French Care et mentor actif auprès de jeunes entrepreneurs, senior advisor auprès d'ETI et strategic advisor dans un grand groupe.
"Son expérience dans le développement d'entreprises, l'intégration d'acquisitions et le retour à la performance dans des contextes difficiles renforcera la vision du conseil à un moment clé pour Kerlink", d'après son CEO William Gouesbet.
Valeurs associées
|1,1350 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer