Matthieu Mallédant, dirigeant chevronné et conseiller

Stratégique, rejoint le Conseil d’Administration de Kerlink

Kerlink (AKLK –FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l’Internet des Objets (IoT), annonce aujourd’hui la nomination de Matthieu Mallédant au sein de son conseil d’administration. Dirigeant chevronné et conseiller stratégique, il est reconnu pour avoir mené à bien des projets de croissance, des transformations complexes et des redressements d’entreprises à forts enjeux.

Une expérience éprouvée dans la création et la restructuration d’entreprises



Matthieu Mallédant a dirigé des entreprises en phases de forte croissance, tant organique que par le biais d’acquisitions, et s’est forgé une réputation solide dans la transformation d’organisations en difficulté en entreprises performantes et rentables. Ses missions de conseil auprès d’entreprises de taille moyenne, de grandes PME et de fonds d’investissement portent principalement sur les stratégies de croissance, la structuration et la transformation.

Matthieu Mallédant a supervisé des organisations de plus de 550 collaborateurs et a su fédérer les équipes autour d’un objectif clair, d’une gouvernance pragmatique et de résultats mesurables. Son travail a été récompensé par plusieurs distinctions, notamment les classements French Tech 120 (2021, 2022, 2024), le prix Excellence de Bpifrance et le programme France 2030.

Il a siégé au conseil d’administration de la French Tech Rennes, est fondateur de French C