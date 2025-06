Matthieu Bailly va quitter Amplegest

Matthieu Bailly a annoncé ce 3 juin, au cours d’un webinar investisseurs, son prochain départ d’Amplegest. En accord avec son actionnaire, le groupe Cyrus, le gérant crédit a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration après la fusion effective au 30 avril dernier entre Octo AM, qu’il avait créée en 2011, et Amplegest, dont il était devenu directeur général délégué. En amont de cette fusion, Matthieu Bailly avait vendu ses dernières parts dans la société de gestion spécialisée dans l’obligataire value.

Octo AM était devenu la filiale obligataire d’Amplegest en 2018 et gérait 1 milliard d’euros en avril dernier (4,7 milliards pour l’ensemble avec Amplegest). « L’équipe est plus à même que moi de poursuivre l’aventure Octo au sein d’Amplegest », a expliqué le gérant qui a préféré se consacrer à de nouveaux projets.

L’équipe qui prendra la relève, est composée de quatre gérants, et fonctionne sur la base d’une gestion collégiale. Matthieu Bailly l’accompagnera pendant une période de transition de six mois au cours de laquelle il aidera dans la gestion, l’analyse fondamentale et la relation client. Dans cette phase qui se prolongera jusqu’à fin décembre, le gérant continuera de publier sa lettre hebdomadaire. Pour le moment, il n’a rien décidé pour la suite.

Xavier Diaz