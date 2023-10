Matthews Asia recrute son nouveau directeur des investissements chez DWS

La société de gestion américaine Matthews Asia (qui se renomme simplement Matthews) vient de recruter Sean Taylor en tant que directeur des investissements. Il prendra ses fonctions le 1 er janvier prochain et succédera à Robert Horrocks. Ce dernier quittera son poste de directeur des investissements fin 2023, mais restera gérant du Matthews Asian Growth and Income, Matthews Asia Dividend et Matthews Asia ex Japan Total Return Equity Strategies.

Sean Taylor vient de DWS où il était dernièrement directeur des investissements pour l’Asie Pacifique et responsable des marchés émergents.

Matthews Asia est une société de gestion spécialisée sur les marchés émergents et l’Asie.

Laurence Marchal