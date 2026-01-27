Mattel s'empare de l'engouement des fans de "KPop Demon Hunters" avec une nouvelle ligne de poupées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mattel dévoile sa gamme de poupées au salon du jouet de Nuremberg

Mattel a travaillé en étroite collaboration avec Netflix pour accélérer le développement

Les poupées chanteuses présentent un tube du Billboard et portent des tenues caractéristiques

Mattel MAT.O a annoncé mardi aux fans de "KPop Demon Hunters" une nouvelle gamme de poupées qui sera lancée plus tard dans l'année, après avoir échoué à rentabiliser le succès du film Netflix NFLX.O pendant la période des fêtes de fin d'année.

"KPop Demon Hunters" est le film le plus populaire de Netflix, avec plus de 500 millions de visionnages depuis sa sortie en juin. Mattel, cependant, n'avait pas prévu l'attrait de ce film , a déclaré une source à Reuters l'année dernière.

Les nouveaux jouets commenceront à être distribués cet été, environ un an après la sortie du film, Mattel espérant que les produits dérivés alimenteront sa popularité continue.

"Nous pensons vraiment que cette marque et cette franchise ont un potentiel durable", a déclaré Roberto Stanichi, responsable mondial de la marque Mattel, à Reuters lors du salon international du jouet à Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne, où les jouets ont été dévoilés.

"Nous allons présenter différentes collections, différents assortiments tout au long de l'année", a-t-il ajouté.

DU FABRICANT DE JOUETS À L'ACTEUR DU DIVERTISSEMENT

Face à la baisse des ventes au détail, le fabricant de Barbie et de Hot Wheels se repositionne en tant qu'acteur mondial du divertissement, en donnant une nouvelle vie à ses propriétés intellectuelles par le biais de partenariats avec Hollywood.

Avec plus de 14 films en préparation, Mattel espère réitérer le succès de la superproduction "Barbie" avec une version en prise de vue réelle des "Maîtres de l'univers" en juin et lancera bientôt une nouvelle ligne de jouets He-Man pour créer un engouement.

Bien qu'aucune annonce n'ait encore été faite, la publication industrielle Deadline a rapporté qu'une suite de "KPop Demon Hunters" était en cours de préparation pour une sortie possible en 2029.

"Nous avons des projets ambitieux pour la franchise, mais je ne peux pas encore les partager", a déclaré à Reuters Filippo Zuffada, directeur principal des produits de consommation chez Netflix. "Les produits dérivés sont essentiels pour prolonger la durée de vie d'une propriété intellectuelle comme celle-ci"

Netflix, qui proposait déjà des vêtements, des accessoires et des objets de collection "KPop Demon Hunters" sur sa boutique en ligne, a annoncé en octobre des partenariats de licence avec Mattel et Hasbro HAS.O .

Stanichi, de Mattel, a déclaré que le processus de développement d'un produit, de l'idée au lancement commercial, prend généralement environ 18 mois et que, pour la ligne KPop Demon Hunters, la société a travaillé avec Netflix pour accélérer ce processus sans sacrifier les détails.

POUPÉES CHANTANTES, POLLY POCKETS PRÉVUES

Les poupées inspirées de Rumi, Zoey et Mira - les membres du groupe de filles du film le jour, chasseurs de démons la nuit - seront initialement disponibles avec deux looks, y compris des poupées qui chantent leur tube numéro 1 au Billboard, "Golden".

Les stars de HUNTR/X ainsi que les membres du boys band ennemi Saja Boys et d'autres personnages seront commercialisés dans les marques Polly Pocket, UNO et Little People Collector de Mattel.

Les poupées seront vendues entre 40 et 45 dollars, tandis que les minuscules capsules Polly Pocket, représentant les gobelets de ramen préférés du groupe, se vendront environ 8 dollars.

Certains produits ne seront pas disponibles avant l'automne.