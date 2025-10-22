Mattel s'effondre en raison d'une baisse de la demande et d'un manque à gagner au troisième trimestre qui ébranle les détaillants

22 octobre - ** Les actions de Mattel MAT.O en baisse de 5,7% à 17,75 $ avant le marché

** Le fabricant de Barbie a manqué les estimations de Wall St pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du 3ème trimestre mardi

** MAT annonce un bénéfice ajusté de 89 cents par action pour le T3 , largement inférieur aux estimations de 1,07 $ - données compilées par LSEG

** "Mattel n'a pas livré suffisamment de produits pour répondre à la demande sous-jacente", ont déclaré les analystes d'UBS Global Research, ajoutant que POS (Point of Sale) est en croissance à la fois aux États-Unis et à l'étranger

** Les ventes trimestrielles du segment Amérique du Nord ont chuté d'environ 11,7 %, contre une baisse de 3,4 % l'année précédente

** La société a maintenu ses perspectives annuelles et s'attend à un solide quatrième trimestre

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 6,3 %