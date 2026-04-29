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Mattel revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une demande soutenue en jouets et à ses efforts dans le domaine du divertissement
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, Mattel MAT.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et a dépassé les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une demande soutenue pour les jouets et à la croissance de son activité de divertissement.

Alors que les ventes de jouets traditionnels sont sous pression, la société a investi dans une stratégie axée sur la propriété intellectuelle, misant sur des films tels que "Masters of the Universe" et "Matchbox", ainsi que sur un portefeuille croissant de partenariats de licence et numériques pour stimuler la demande. Le fabricant de Barbie a également acquis les 50 % restants d'une coentreprise avec l'entreprise chinoise NetEase dans le cadre de ce plan.

"Nous avons continué à progresser dans notre stratégie visant à développer nos activités de jeux et de divertissement familial axées sur la propriété intellectuelle, et nous constatons une accélération du chiffre d'affaires au deuxième trimestre à ce jour", a déclaré le directeur général Ynon Kreiz dans un communiqué. Le propriétaire de Hot Wheels a également dévoilé une nouvelle gamme de poupées "KPop Demon Hunters" qui sortira plus tard cette année, après avoir manqué l'occasion de tirer profit du succès fulgurant de la série Netflix NFLX.O pendant la période des fêtes. Le chiffre d'affaires net de Mattel au premier trimestre, s'élevant à 862,2 millions de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 804,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour l'ensemble de l'année, la société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,27 et 1,39 dollar, contre une fourchette de 1,18 à 1,30 dollar dans ses prévisions précédentes.

Mattel, qui a maintenu son objectif de chiffre d'affaires annuel, a déclaré que ses prévisions tiennent compte des répercussions potentielles du conflit au Moyen-Orient.

La société a toutefois précisé qu'elle n'avait pas inclus dans ses prévisions les avantages liés à d'éventuels remboursements de droits de douane à l'importation aux États-Unis.

"Nous avons lancé la procédure et nous travaillons activement avec le système", a déclaré Ynon Kreiz à Reuters au sujet des remboursements, soulignant que "le calendrier et l'issue finale ne sont pas encore clairs". La marge brute ajustée a reculé de 49,6% à 45,1%, la société invoquant les coûts liés aux droits de douane ainsi que le renforcement du dollar. La société a enregistré une perte ajustée par action de 20 cents, contre une estimation des analystes de 21 cents.

Son concurrent Hasbro HAS.O a annoncé la semaine dernière des ventes trimestriennes préliminaires supérieures aux attentes des analystes.

Valeurs associées

HASBRO INC
94,0200 USD NASDAQ -1,59%
MATTEL
14,8900 USD NASDAQ +0,68%
NETFLIX
92,1200 USD NASDAQ -0,16%
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