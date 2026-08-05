Mattel maintient ses prévisions annuelles, mais n'atteint pas ses objectifs de bénéfice trimestriel, les marges étant comprimées par la hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale du texte; ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 10 et 11, d'un commentaire issu de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 7, et d'informations sur les actions au paragraphe 13)

Mardi, Mattel MAT.O a dépassé les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et a réaffirmé ses prévisions annuelles, mais son bénéfice s'est révélé inférieur aux attentes, les coûts liés aux droits de douane ayant pesé sur les marges du fabricant de jouets. La société a affiché un bénéfice ajusté de 1 cent par action, manquant ainsi les attentes de 4 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, le chiffre d’affaires net trimestriel de 1,12 milliard de dollars a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 1,10 milliard de dollars.

Ces résultats soulignent les efforts de Mattel pour se diversifier au-delà de son activité traditionnelle de jouets grâce à des initiatives dans le domaine du divertissement et des jeux vidéo, ainsi qu’à des investissements accrus dans la promotion de la marque.

Si ces investissements ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires au cours du trimestre, ils ont également pesé sur la rentabilité.

La marge brute ajustée a reculé de 260 points de base pour s’établir à 48,6 %, pénalisée par les droits de douane, l’inflation, la hausse des redevances et des fluctuations défavorables des taux de change. Les dépenses de publicité et de promotion ont bondi de 57 % par rapport à l’année précédente, tandis que le résultat d’exploitation ajusté a chuté de 60 %.

« Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie pluriannuelle visant à développer nos activités de jeux et de divertissement familial axées sur la propriété intellectuelle au cours du deuxième trimestre, avec une forte croissance du chiffre d’affaires net », a déclaré le directeur général Ynon Kreiz. « Nos propres propriétés intellectuelles et les marques de nos partenaires, ainsi que les jeux numériques, deviennent un élément important de notre modèle de croissance », a déclaré un dirigeant de Mattel lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Le fabricant de jouets a maintenu ses prévisions d’un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,27 et 1,39 dollar par action et d’une croissance du chiffre d’affaires net de 3 % à 6 %.

La société a précisé qu’elle n’avait pas intégré dans ses prévisions les avantages liés à d’éventuels remboursements de droits de douane à l’importation aux États-Unis. « Les perspectives de chiffre d’affaires semblent de plus en plus réalisables après un premier semestre solide et des tendances positives de la demande des consommateurs », ont indiqué les analystes de Jefferies dans une note. Ils ont ajouté que les investisseurs s'attacheraient à déterminer si les pressions tarifaires actuelles et l'augmentation des investissements dans les marques limiteraient la capacité de la société à transformer la hausse de ses ventes en croissance de ses bénéfices.

L'action de la société a progressé d'environ 1 % dans les échanges après clôture. Elle a reculé de 25 % depuis le début de l'année.

Le mois dernier, son concurrent Hasbro HAS.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, grâce à la demande soutenue pour son activité de jeux numériques et à la bonne tenue de "Magic: The Gathering".