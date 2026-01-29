 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mattel fait le buzz autour du film He-Man avec de nouvelles figurines
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 06:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mattel MAT.O a lancé jeudi une nouvelle ligne de figurines pour son prochain film en prises de vues réelles "Les Maîtres de l'Univers", visant à répéter le succès de "Barbie" en 2023.

Le fabricant de jouets a plus d'une douzaine de films en cours de développement, car il cherche à revigorer ses marques et à stimuler la demande.

"Les Maîtres de l'Univers" est la deuxième grande production cinématographique de Mattel après "Barbie", qui a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars dans le monde et remporté un Oscar.

Le lancement du jouet s'appuie sur l'élan donné par la première bande-annonce du nouveau film, publiée la semaine dernière, qui a été visionnée plus de 30 millions de fois sur YouTube.

Roberto Stanichi, responsable mondial de la marque Mattel, a déclaré qu'il y avait beaucoup de nostalgie pour une ligne de jouets qui a vu le jour dans les années 1980. "Nous avons donc attendu le bon moment pour la ramener d'une manière qui respecte vraiment l'héritage", a-t-il déclaré lors du salon international du jouet de Nuremberg, en Allemagne.

La décision de relancer la marque a été motivée par le fait que Mattel a trouvé la bonne équipe pour réaliser le film, dirigée par le réalisateur Travis Knight, nommé aux Oscars, a-t-il déclaré à Reuters.

Les figurines - dont He-Man, Skeletor et Evil-Lyn - seront vendues au prix d'environ 25 dollars et seront lancées dans le monde entier à partir d'avril, environ deux mois avant que le film, avec Nicholas Galitzine dans le rôle de He-Man, ne sorte en salles.

Le casting comprend Jared Leto dans le rôle du méchant Skeletor, ainsi qu'Idris Elba, Alison Brie et Camila Mendes.

Valeurs associées

MATTEL
20,3500 USD NASDAQ +0,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.01.2026 06:39 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * EXAIL ... Lire la suite

  • Des passagers arrivent à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, au Niger, le 22 septembre 2023 ( AFP / - )
    Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey
    information fournie par AFP 29.01.2026 05:46 

    Des tirs nourris et de fortes détonations ont été entendus dans la nuit de mercredi à jeudi dans la zone de l’aéroport international de Niamey, au Niger, avant un retour au calme, ont rapporté des riverains. Le Niger, pays ciblé par des violences jihadistes récurrentes, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 28/01/2026
    Top 5 IA du 28/01/2026
    information fournie par Libertify 29.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Capgemini , Intel, LVMH , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • L'ex-PDG du groupe Casino Jean-Charles Naouri au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Manipulation de cours et corruption: décision jeudi pour l'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri
    information fournie par AFP 29.01.2026 04:50 

    L'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri doit connaître jeudi son sort judiciaire, poursuivi pour corruption et manipulation de cours, tout comme la société de grande distribution, trois anciens cadres et le patron de presse Nicolas Miguet. Le tribunal correctionnel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank