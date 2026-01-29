Mattel fait le buzz autour du film He-Man avec de nouvelles figurines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mattel MAT.O a lancé jeudi une nouvelle ligne de figurines pour son prochain film en prises de vues réelles "Les Maîtres de l'Univers", visant à répéter le succès de "Barbie" en 2023.

Le fabricant de jouets a plus d'une douzaine de films en cours de développement, car il cherche à revigorer ses marques et à stimuler la demande.

"Les Maîtres de l'Univers" est la deuxième grande production cinématographique de Mattel après "Barbie", qui a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars dans le monde et remporté un Oscar.

Le lancement du jouet s'appuie sur l'élan donné par la première bande-annonce du nouveau film, publiée la semaine dernière, qui a été visionnée plus de 30 millions de fois sur YouTube.

Roberto Stanichi, responsable mondial de la marque Mattel, a déclaré qu'il y avait beaucoup de nostalgie pour une ligne de jouets qui a vu le jour dans les années 1980. "Nous avons donc attendu le bon moment pour la ramener d'une manière qui respecte vraiment l'héritage", a-t-il déclaré lors du salon international du jouet de Nuremberg, en Allemagne.

La décision de relancer la marque a été motivée par le fait que Mattel a trouvé la bonne équipe pour réaliser le film, dirigée par le réalisateur Travis Knight, nommé aux Oscars, a-t-il déclaré à Reuters.

Les figurines - dont He-Man, Skeletor et Evil-Lyn - seront vendues au prix d'environ 25 dollars et seront lancées dans le monde entier à partir d'avril, environ deux mois avant que le film, avec Nicholas Galitzine dans le rôle de He-Man, ne sorte en salles.

Le casting comprend Jared Leto dans le rôle du méchant Skeletor, ainsi qu'Idris Elba, Alison Brie et Camila Mendes.