Mattel : création de Mattel Studios

(AOF) - Mattel a annoncé la création de Mattel Studios, regroupant ses unités de cinéma et de télévision sous la direction de Robbie Brenner. Cette dernière, plus récemment présidente de Mattel Films, a été nommée présidente et directrice du contenu de Mattel Studios. Elle continuera de rendre compte au président-directeur général de Mattel, Ynon Kreiz. Mattel Studios a également nommé Jennifer Breslow au poste de responsable du pôle télévision, Darian Lanzetta et Tom McNulty seront des cadres supérieurs du pôle cinéma, sous la responsabilité de Brenner.

