Mattel chute après avoir manqué ses résultats trimestriels en raison de la baisse des ventes en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du fabricant de Barbie Mattel

MAT.O ont chuté d'environ 5% à 17,89 dollars

** Le bénéfice du troisième trimestre et le chiffre d'affaires sont inférieurs aux prévisions, en raison de la baisse persistante des ventes de Barbie et du retrait des commandes par les détaillants en Amérique du Nord

** MAT annonce un bénéfice ajusté de 89 cents par action pour le troisième trimestre, largement inférieur aux estimations de 1,07 $ - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes trimestrielles de 1,74 milliard de dollars ont également manqué les estimations de 1,83 milliard de dollars

** Les ventes trimestrielles du segment Amérique du Nord ont chuté d'environ 11,7 %, contre une baisse de 3,4 % l'année dernière

** La société s'est également associée à Netflix

NFLX.O en tant que co-maître de licence mondial pour les jouets "KPop Demon Hunters", ce qui pourrait contribuer à augmenter les revenus

** En tenant compte des mouvements des séances, MAT a baissé d'environ 3 % depuis le début de l'année