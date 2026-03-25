Matt Brittin, ancien cadre de Google, nommé nouveau patron de la BBC

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(Ajoute des citations de Brittin dans les paragraphes 5 et 6, détails dans l'ensemble de l'article)

La BBC a nommémercredi Matt Brittin, ancien dirigeant de Google GOOGL.O , au poste de directeur général, en remplacement de Tim Davie, qui a quitté l'année dernière après un montage trompeur d'un discours du président américain Donald Trump.

La BBC fait face à un procès de 10 milliards de dollars de la part de M. Trump, qui accuse le radiodiffuseur public de diffamation en raison de la façon dont il a assemblé des séquences d'un discours qu'il a prononcé le 6 janvier 2021, avant que ses partisans ne prennent d'assaut le Capitole des États-Unis.

Le radiodiffuseur a fait valoir que l'action en justice devait être rejetée, affirmant que la réélection ultérieure de M. Trump montrait que la diffamation présumée n'avait pas porté atteinte à sa réputation.

M. Brittin a rejoint Google en 2007 en tant que responsable du Royaume-Uni et de l'Irlande, avant de gravir les échelons et de devenir président de la région EMEA en 2014. Il a quitté ses fonctions en 2024 et assumera son nouveau rôle à partir du 18 mai.

"Il s'agit d'un moment de risque réel, mais aussi d'une réelle opportunité. La BBC a besoin de rythme et d'énergie pour être à la fois là où se trouvent les histoires et là où se trouve le public", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Pour s'appuyer sur la portée, la confiance et les forces créatives d'aujourd'hui, affronter les défis avec courage, et prospérer en tant que service public adapté à l'avenir. Je suis impatient de commencer ce travail", a-t-il ajouté.

Reflétant son manque d'expérience en matière de rédaction ou de diffusion, la BBC a déclaré qu'il nommerait un directeur général adjoint.

Brittin, 57 ans, arrive à un moment critique.

Il devra négocier un nouvel accord de financement après l'expiration de la charte royale du radiodiffuseur à la fin de l'année 2027. Les options possibles sont le maintien de la redevance payée par les ménages qui regardent la télévision ou le passage à des abonnements ou à un financement par la publicité.

La BBC doit se battre pour rester pertinente alors que les téléspectateurs, en particulier les plus jeunes, se tournent vers les streamers et d'autres plateformes numériques.

Le poste s'accompagne également d'une surveillance politique intense, la BBC faisant l'objet de critiques de toutes parts quant à son impartialité, ce qui met la pression sur une institution longtemps considérée comme l'un des éléments culturels les plus fiables et les plus durables de Grande-Bretagne.