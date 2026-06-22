Matt Bilunas, directeur financier de Best Buy, va quitter ses fonctions

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Le distributeur d'électronique Best Buy

BBY.N a annoncé lundi que son directeur financier, Matt Bilunas, quitterait ses fonctions à compter du 31 juillet.

* M. Bilunas a rejoint l'entreprise en 2006 et est devenu directeur financier en 2019.

* En avril,l’entreprise a nommé Jason Bonfig au poste de directeur général , en remplacement de Corie Barry, qui occupait ce poste depuis longtemps.

* Best Buy, qui exploite plus de 1 000 magasins à travers l'Amérique du Nord, s'efforce de relancer sa croissance en développant ses ventes en ligne, ses services et sa publicité, alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur.

* L'action de la société a reculé de 3% lors des négociations après clôture.