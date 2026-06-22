 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Matt Bilunas, directeur financier de Best Buy, va quitter ses fonctions
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations)

Le distributeur d'électronique Best Buy

BBY.N a annoncé lundi que son directeur financier, Matt Bilunas, quitterait ses fonctions à compter du 31 juillet.

* M. Bilunas a rejoint l'entreprise en 2006 et est devenu directeur financier en 2019.

* En avril,l’entreprise a nommé Jason Bonfig au poste de directeur général , en remplacement de Corie Barry, qui occupait ce poste depuis longtemps.

* Best Buy, qui exploite plus de 1 000 magasins à travers l'Amérique du Nord, s'efforce de relancer sa croissance en développant ses ventes en ligne, ses services et sa publicité, alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur.

* L'action de la société a reculé de 3% lors des négociations après clôture.

Valeurs associées

BEST BUY
76,040 USD NYSE +1,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
77,95 -3,02%
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
SPACEX
154,6 -16,43%
Or
4 191,63 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank